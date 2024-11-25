Украина готовила свой «план победы» в интересах Республиканской партии США. При этом Киев исключал возвращение границ 1991 года, сообщает украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Фактически весь текущий год основные дипломатические усилия Украины концентрировались вокруг собственных механизмов: формулы мира, саммитов мира, впоследствии — плана победы», — говорится в публикации.

Сейчас Украина стремится получить экономические гарантии безопасности. План такой, что западные инвестиции смогут стать стимулом для защиты. Однако такие идеи не предполагают возвращения к границам 1991 года. Именно с этим расчётом и писались некоторые пункты «плана победы». Они создавались под «интересы Республиканской партии США».