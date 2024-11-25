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25 ноября, 15:08

Китайские авто рискуют дружно заржаветь из-за подорожания антикорозиек в России

SHOT ПРОВЕРКА: Антикоррозийные покрытия подорожают на 30% к марту 2025 года

Представители китайского автопрома могут покрыться ржавчиной уже в следующем году, ведь антикоррозийные покрытия прибавят в цене ещё 30% к марту 2025 года. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, большинство автолюбителей уже в первом квартале следующего года столкнутся с трудностями при приобретении антикорозиек для своей ненаглядной четырёхколёсной. Особенно остро прочувствуют это «китайцы». Их владельцы стали чаще жаловаться, что машина, которой не исполнилось ещё и четырёх лет, внезапно начала ржаветь.

Основная причина подорожания услуги связана с ростом стоимости материалов для антикоррозийной обработки. Цены на битум, к примеру, поднялись на 25%, а на составы для цинкования — на 20%. Проблем также добавляет дефицит квалифицированных кадров.

Специалисты из антикор-центра Lamark утверждают, что в грядущем году обработать грузовой и коммерческий транспорт можно будет только на 35—40% дороже. За обработку легкового придётся заплатить на 30% больше.

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Ранее Life.ru рассказывал, в какую сумму автовладельцу встанет подготовка его транспортного средства к зиме в конце 2024 года. Основным этапом является выбор шин. К примеру, отечественные сейчас пользуются неплохим спросом, а среди иностранных больше остальных уважают китайскую «обувку».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VPales

Владимир Озеров
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