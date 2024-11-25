«Орешник» (ракета)
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25 ноября, 14:51

На юге Москвы горит склад с фреоном на площади 2 500 квадратов

На Промышленной улице в Москве загорелся склад, где хранится фреон в баллонах. Как сообщили Life.ru в пресс-службе МЧС России, огонь охватил уже 2 500 квадратов. Быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Пожар на складе в Москве. Видео © Life.ru

«Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на ул. Промышленная», — отметили в прокуратуре Москвы.

МЧС опубликовало захватывающее видео тушения пожара под Тулой от первого лица
МЧС опубликовало захватывающее видео тушения пожара под Тулой от первого лица

Ранее Life.ru сообщал о возгорании в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Пожар начался в 16-м Лоте, где воспламенился кондиционер. Огонь быстро распространился на кондиционерные блоки на верхних этажах. Сообщений о пострадавших не поступало, на месте происшествия работают пожарные.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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