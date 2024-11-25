На юге Москвы горит склад с фреоном на площади 2 500 квадратов

На Промышленной улице в Москве загорелся склад, где хранится фреон в баллонах. Как сообщили Life.ru в пресс-службе МЧС России, огонь охватил уже 2 500 квадратов. Быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Пожар на складе в Москве. Видео © Life.ru

«Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на ул. Промышленная», — отметили в прокуратуре Москвы.