На юге Москвы горит склад с фреоном на площади 2 500 квадратов
На Промышленной улице в Москве загорелся склад, где хранится фреон в баллонах. Как сообщили Life.ru в пресс-службе МЧС России, огонь охватил уже 2 500 квадратов. Быстрому распространению пламени способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.
Пожар на складе в Москве. Видео © Life.ru
«Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на ул. Промышленная», — отметили в прокуратуре Москвы.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Пожар начался в 16-м Лоте, где воспламенился кондиционер. Огонь быстро распространился на кондиционерные блоки на верхних этажах. Сообщений о пострадавших не поступало, на месте происшествия работают пожарные.
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