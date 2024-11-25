Учёные из США выяснили, как препараты для щитовидной железы влияют на кости

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что препараты на основе левотироксина, которые применяют при гипотиреозе, способны привести к потере костной массы и снижению плотности костей. Такие выводы были представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), сообщили в пресс-службе организации.

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 81 человек, принимающий левотироксин, и 364 человека, которым этот препарат не нужен. Средний возраст участников — 73 года. Научные сотрудники получили данные о росте, весе, образе жизни и состоянии костной системы респондентов. Результаты показали, что приём левотироксина связан с ускоренной потерей костной массы и снижением плотности костей. Это наблюдалось даже у тех, чей уровень тиреотропного гормона (ТТГ) был в пределах нормы.

Особенно опасно влияние препарата на кости пожилых людей. Из-за ослабления костной ткани растёт риск переломов и ухудшается физическая подвижность. Исследователи настаивают на регулярном контроле состояния здоровья пациентов, принимающих левотироксин. Им рекомендуют консультироваться с врачом, чтобы следить за изменениями в организме.

Данное открытие подчёркивает необходимость пересмотра практик назначения лекарственного средства, особенно для пожилых пациентов с нормально функционирующей щитовидной железой. Это поможет избежать избытка гормона и связанных с ним негативных изменений в костной ткани.