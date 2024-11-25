Врачи рассказали, с какого возраста нужно регулярно проверять холестерин

Контроль уровня холестерина в крови играет ключевую роль в профилактике инсульта. По словам врача-невролога Галины Чудинской, анализ крови на холестерин рекомендуется сдавать всем взрослым старше 20 лет хотя бы раз в пять лет. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Как объясняет врач, повышение уровня «плохого» холестерина, то есть липопротеидов низкой плотности, способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Они могут частично или полностью блокировать кровоток, что значительно повышает вероятность ишемического инсульта. Чтобы снизить уровень холестерина, важно пересмотреть рацион. Например, улучшить состояние здоровья можно, если употреблять больше продуктов, которые богаты клетчаткой — овощей, фруктов, злаков, а также сократить в питании насыщенные жиры.

Помимо контроля холестерина, не менее важным является регулярный мониторинг артериального давления. Гипертония — основная причина инсульта, особенно ишемического. Чтобы сократить риск, нужно поддерживать давление на уровне 140/90 мм рт. ст. и ниже.

«Если у пациента уже есть диагноз гипертония, необходимо регулярно следить за давлением, а при необходимости корректировать его с помощью медикаментов или изменений образа жизни», — утверждает Галина Чудинская.

Курение и злоупотребление алкоголем также значительно повышают риски инсульта. Никотин и другие вредные вещества, которые содержатся в табачном дыме, оказывают разрушительное воздействие на сосуды. Врач подчеркивает, что отказ от курения и умеренное потребление алкоголя — необходимые меры для поддержания здоровья сосудистой системы.

Физическая активность — ещё один важный компонент профилактики инсульта. Регулярные упражнения способствуют нормализации массы тела, снижению артериального давления и уровня сахара в крови, что делает сосуды менее уязвимыми. Чудинская рекомендует вводить и умеренные нагрузки, например ежедневные прогулки или плавание.

Контроль уровня сахара в крови очень важен для профилактики инсульта. При этом эксперт отмечает, что нужно не только своевременно диагностировать, но и адекватно лечить диабет. Это позволит снизить нагрузку на сосудистую систему и предотвратить осложнения.