Участник шоу «Голос» Шарип Умханов скинул 100 килограммов без операций

Участник популярного вокального шоу «Голос» Шарип Умханов удивил поклонников, сбросив 100 килограммов за год без операций и изнурительных тренировок. Звезда проекта поделился своими достижениями в соцсетях.

«Опережая вопросы, сразу скажу — я не прибегал к кардинальным способам. Ни хирургические операции, ни модный сейчас способ (со всеми известным препаратом ), ни изнуряющие физические нагрузки не были моим путём к здоровому телу. Я снижал весь плавно, по разработанной специально для меня программе питания и образа жизни. Так, и только так, я пришёл к тому состоянию, которое есть сейчас — я здоров, энергичен и полон сил», — отметил Умханов.

Кроме того, исполнитель предложил подписчикам абсолютно бесплатно поделиться своим опытом, если увидит, что тема интересна. Под публикацией о похудении поклонники оставляют восторженные комментарии, выражая восхищение силой воли артиста.

Шарип Умханов запомнился широкой публике тем, что дошёл до полуфинала в шоу «Голос», уступив победу Сергею Волчкову. Несмотря на то, что он не стал победителем, его яркий вокал и харизма запомнились зрителям. Впрочем, не только вокальные данные певца привлекали внимание — его внушительные габариты часто становились предметом обсуждения.