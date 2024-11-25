В Японии создадут «стиральную машину для людей»

Японская компания Science Co. готовится анонсировать на предстоящей выставке в Осаке инновационную разработку — «человеческую стиральную машину». На лекции 23 октября председатель правления компании Ясуаки Аояма сообщил, что новинка почти готова к использованию.

«Мы уже завершили около 70% работ над проектом и планируем, что 1000 посетителей смогут опробовать нашу разработку во время выставки». — цитирует слова председателя издание The Asahi Shimbun.

«Человеческая стиральная машина» — это капсула, которая похожа на кабину реактивного истребителя, с прозрачной крышкой. Во время процедуры человек садится внутрь, и капсула наполняется горячей водой. Встроенные датчики измеряют пульс и другие биологические показатели, что позволяет поддерживать оптимальную температуру воды.

Одновременно система искусственного интеллекта анализирует эмоциональное состояние пользователя и проецирует на внутреннюю поверхность крышки изображения, которые помогают расслабиться. Весь процесс стирки и сушки занимает всего 15 минут.

Идея создания такой машины возникла у Аоямы ещё в детстве, когда он увидел похожую установку на Всемирной выставке 1970 года. Тогда компания Sanyo Electric представила «Ультразвуковую ванну», которая очищала тело с помощью ультразвуковых волн и массажных шариков. Это событие произвело огромное впечатление на юного Аояму, и он мечтал создать что-то подобное.

«Мы хотим предложить новую «человеческую стиральную машину» как дань уважения выставке 1970 года и показать, как далеко продвинулись технологии за эти годы», – отметил Аояма.