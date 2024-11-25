Аналитик Юрий Кот усомнился в том, что Запад на самом деле осуществит угрозы по отправке своих войск на Украину. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что эти громкие заявления не повлекут за собой реальных действий.

Кроме того, Кот добавил, что сами украинцы не рады иностранцам. Если раньше они воспринимались как спасители, то теперь вэсэушники понимают, что солдаты приходят лишь грабить и убивать самых беззащитных и слабых.

«Сталкиваясь с нашими бойцами, оказывается, что иностранные военные вовсе не бессмертные. Это приведёт к дестабилизации и на самом Западе, результаты выборов — тому доказательство, ведь начали приходить гробы», — заявил аналитик.