Гробы и дестабилизация: Эксперт оценил, как Западу аукнется отправка войск НАТО на Украину
Аналитик Кот усомнился, что Запад на самом деле отправит на Украину свои войска
Аналитик Юрий Кот усомнился в том, что Запад на самом деле осуществит угрозы по отправке своих войск на Украину. В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что эти громкие заявления не повлекут за собой реальных действий.
Кроме того, Кот добавил, что сами украинцы не рады иностранцам. Если раньше они воспринимались как спасители, то теперь вэсэушники понимают, что солдаты приходят лишь грабить и убивать самых беззащитных и слабых.
«Сталкиваясь с нашими бойцами, оказывается, что иностранные военные вовсе не бессмертные. Это приведёт к дестабилизации и на самом Западе, результаты выборов — тому доказательство, ведь начали приходить гробы», — заявил аналитик.
О том, что Запад может открыто ввести на Украину свои войска, не прячась за украинской формой, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал ещё в августе. При этом он добавил, что они с Владимиром Путиным давно к этому готовы. По мнению Лукашенко, действия Киева, который выслуживается перед иностранными хозяевами, ведут к эскалации конфликта.
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