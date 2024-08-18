Лукашенко предупредил о вводе западных войск на Украину

Белоруссия и Россия видят, что Запад может ввести на Украину непосредственно свои войска. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы видим с президентом [России Владимиром] Путиным, что могут уже открыто включиться, не пряча это, натовские войска. Прямо [военными] соединениями войдут [на Украину]", — сказал он в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", уточняя, что наибольшая агрессия на данный момент исходит именно от Запада.

По словам Лукашенко, действия Киева, который выслуживается перед иностранными хозяевами, ведут к эскалации конфликта. При этом опасность состоит в том, что Украина подталкивает РФ к ассиметричным мерам, в том числе к применению тактического ядерного оружия, отметил Лукашенко.

"Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось", — добавил белорусский президент.

Также политик отметил, что план по защите границы Белоруссии на западе проработан совместно Минском и Москвой, при необходимости его можно изменить на наступательный. Лукашенко указал, что Белоруссия всегда готова прийти на помощь России.