Ушёл из жизни известный актёр и радиоведущий Вадим Самойлов

20 ноября ушел из жизни Вадим Иванович Самойлов, многогранный талант и любимец публики. Актёр внёс большой вклад в развитие советского и российского театра, радио и кино. Информация о смерти артиста появилась в его профиле на портале «Кино-Театр.Ру».

Родившийся в 1944 году Вадим Самойлов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и начал свою карьеру в Московском театре комедии при «Росконцерте». Актёр также являлся участником Великой Отечественной Войны и воплощал соответствующие эпохе образы на экране. Помимо этого, он играл и другие роли: баринов, помещиков, заместителей министра, и в каждую добавлял свой особый колорит.

В 1971 году Самойлов стал диктором на Всесоюзном радио, где озвучил множество документальных и зарубежных художественных фильмов, а также видеоигр. На радиостанции «Маяк» он вел популярные авторские программы «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь».

Вадим Самойлов также был известен как артист озвучивания и чтец аудиокниг, его голос и интонации запомнились многим слушателям. Среди его кинематографических работ можно отметить детективные фильмы «Хищники» и «Заложники Дьявола».

За свой вклад в культуру и просветительскую деятельность Вадим Самойлов был удостоен Золотой Пушкинской медали. Всего актёр снялся в 123 работах в 122 проектах и служил в театрах с 1945 по 1992 год. Последней работой артиста в кино стала роль Алексея Зыкова в «Репете» 2000 года, который совместно сняли Россия и Великобритания. Режиссёром тогда выступил Евгений Малевский.