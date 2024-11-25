Минобороны: Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области

Наши парни успешно сорвали новую попытку ВСУ нанести удар по территории России, сбив украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ

В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекине в ходе атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Также один мужчина получил осколочное ранение в плечо. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительные данные говорят о том, что в результате обстрела были выбиты окна в трёх многоквартирных домах, а также повреждены легковой и грузовой автомобили.