Минобороны: Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области
Наши парни успешно сорвали новую попытку ВСУ нанести удар по территории России, сбив украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекине в ходе атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Также один мужчина получил осколочное ранение в плечо. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительные данные говорят о том, что в результате обстрела были выбиты окна в трёх многоквартирных домах, а также повреждены легковой и грузовой автомобили.
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