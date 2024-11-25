Нарколог: бокал вина за ужином может повысить риск развития рака и инсульта

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев развеял миф о существовании безопасной дозы алкоголя. В беседе с aif.ru медик пояснил, что даже небольшое количество алкоголя, например, бокал вина или пива, может стать причиной серьёзных заболеваний, включая рак, инсульт и гипертонию.

Современные исследования подтверждают, что ежедневное употребление всего 10 граммов этанола в день, которые содержатся в одном бокале вина или стакане пива, уже негативно влияют на здоровье. Всё дело в накопительном эффекте — такие дозы алкоголя постепенно всё сильнее вредят организму. В частности они повышают риск развития рака, а также увеличивают вероятность сердечного приступа и инсульта.

«Помимо прямого вреда здоровью, алкоголь несёт еще одну опасность — формирование зависимости. Этанол активирует центры удовольствия в мозге, провоцируя выработку дофамина», — объяснил нарколог. Зависимость заставляет человека всё чаще выпивать и увеличивать дозу спиртного.

Исаев также обратил внимание на связь между алкоголем и ухудшением когнитивных функций. По мнению исследователей, регулярное употребление спиртного может увеличить риск развития депрессии, тревожного расстройства и даже деменции.