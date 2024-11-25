Александр Невский анонсировал экранизацию популярной игры в Голливуде

Актёр и бодибилдер Александр Невский анонсировал съёмки нового фильма, вдохновлённого культовой видеоигрой Serious Sam. Будущий режиссёр поделился новостью на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Сюжет фильма будет следовать основным мотивам игры, но с добавлением авторского подхода: «Земля оказалась под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии зомби встает серьёзный Невский».

В дополнение к этому заявлению Александр также опубликовал фото, на котором он предстает в образе Сэма — главного героя Serious Sam, который вооружён двумя мощными бластерами.

Сценарий фильма пока пишут, а режиссёр активно принимает участие в его разработке. Дату релиза проекта Невский не уточнил, но чувствуется, что картина будет зрелищной и динамичной.

Режиссёр также отметил, что этот проект станет 16-м фильмом в его карьере в Голливуде и четвёртым сценарием в творческой биографии. Параллельно Невский работает и над другими проектами, в том числе над завершением трилогии вестернов о русском эмигранте на Диком Западе.

Игровая франшиза Serious Sam была выпущена ещё в 2001 году и с тех пор стала одной из самых популярных в жанре шутеров. Она известна динамичными битвами с огромными ордами врагов, яркими локациями и увлекательным игровым процессом. Вполне логично, что Невский решил перенести этот культовый мир на большой экран. Для поклонников видеоигр такой проект это уникальная возможность увидеть любимую игру в новой интерпретации.