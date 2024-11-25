«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 17:32

Александр Невский анонсировал экранизацию популярной игры в Голливуде

Александр Невский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realalexnevsky

Александр Невский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realalexnevsky

Актёр и бодибилдер Александр Невский анонсировал съёмки нового фильма, вдохновлённого культовой видеоигрой Serious Sam. Будущий режиссёр поделился новостью на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Сюжет фильма будет следовать основным мотивам игры, но с добавлением авторского подхода: «Земля оказалась под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии зомби встает серьёзный Невский».

В дополнение к этому заявлению Александр также опубликовал фото, на котором он предстает в образе Сэма — главного героя Serious Sam, который вооружён двумя мощными бластерами.

Сценарий фильма пока пишут, а режиссёр активно принимает участие в его разработке. Дату релиза проекта Невский не уточнил, но чувствуется, что картина будет зрелищной и динамичной.

Режиссёр также отметил, что этот проект станет 16-м фильмом в его карьере в Голливуде и четвёртым сценарием в творческой биографии. Параллельно Невский работает и над другими проектами, в том числе над завершением трилогии вестернов о русском эмигранте на Диком Западе.

Игровая франшиза Serious Sam была выпущена ещё в 2001 году и с тех пор стала одной из самых популярных в жанре шутеров. Она известна динамичными битвами с огромными ордами врагов, яркими локациями и увлекательным игровым процессом. Вполне логично, что Невский решил перенести этот культовый мир на большой экран. Для поклонников видеоигр такой проект это уникальная возможность увидеть любимую игру в новой интерпретации.

Джим Керри побрился налысо ради роли в «Соник в кино 3»
Джим Керри побрился налысо ради роли в «Соник в кино 3»

Напомним, недавно начались съёмки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. Премьера фильма состоится весной 2025 года.

Александра Журавская
  • Новости
  • Александр Невский (Курицын)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar