Даже без никотина: учёные обнаружили, что вейпинг опасен для сосудов

Исследование, проведённое учёными из Университета медицинских наук Арканзаса и представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), выявило тревожную тенденцию: как никотиновые, так и безникотиновые электронные сигареты вызывают резкое снижение уровня кислорода в крови.

Как сообщает «Газета.Ru», в исследовании принял участие 31 здоровый курильщик и вейпер в возрасте от 21 до 49 лет. В ходе нескольких отдельных экспериментов добровольцы подверглись воздействию табачного дыма, а также паров электронных сигарет с никотином и без. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) учёные оценивали скорость кровотока в мозге и в бедренной артерии, а также анализировали степень насыщения крови кислородом.

Участники эксперимента демонстрировали снижение скорости кровотока в поверхностной бедренной артерии, которая отвечает за снабжение нижней части тела кислородом. Даже однократное использование электронной сигареты вызывало негативные изменения в сосудистой системе.

Снижение уровня кислорода в крови имеет серьёзные последствия для здоровья. К их числу относятся сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Также среди возможных осложнений — хроническая ишемия нижних конечностей, ухудшение памяти, внимания и концентрации.

Важно отметить, что это исследование является лишь одним из многих, указывающих на потенциальные риски для здоровья, связанные с вейпингом.