«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 16:53

Залетевшую в московскую квартиру ушастую сову выпустили на волю

Ушастую сову выпустили на волю. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Ушастую сову выпустили на волю. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Ушастая сова, недавно залетевшая в квартиру на десятом этаже в Москве, успешно возвращена в естественную среду обитания. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Ушастую сову выпустили на волю в Москве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Инцидент произошёл в квартире соседей Акуловой, что вызвало немалый интерес как у жителей дома, так и у специалистов зоопарка. Руководитель зоосада оперативно связалась с коллегами-ветеринарами, которые забрали птицу для первичного осмотра. По результатам обследования было установлено, что сова здорова и готова к возвращению в природу.

Сову выпустили в понедельник. Специалисты Московского зоопарка совместно с ветеринарными врачами провели все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить птице безопасное возвращение.

«С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в её естественную среду обитания. Пожелаем пернатой хищнице свободных полетов над просторами нашей прекрасной столицы и долгой жизни в гармонии с окружающим миром!», — добавила Акулова.

Акулова отметила, что если жители обнаружат диких животных в городской черте, они должны обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Императорский пингвин Гас вернулся в океан после реабилитации в Австралии
Императорский пингвин Гас вернулся в океан после реабилитации в Австралии

Напомним, ранее стало известно, что ушастая сова влетела в квартиру в Москве. Птицу передали на осмотр в Московский зоопарк.

Дарья Блинова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar