Залетевшую в московскую квартиру ушастую сову выпустили на волю

Ушастая сова, недавно залетевшая в квартиру на десятом этаже в Москве, успешно возвращена в естественную среду обитания. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Ушастую сову выпустили на волю в Москве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Инцидент произошёл в квартире соседей Акуловой, что вызвало немалый интерес как у жителей дома, так и у специалистов зоопарка. Руководитель зоосада оперативно связалась с коллегами-ветеринарами, которые забрали птицу для первичного осмотра. По результатам обследования было установлено, что сова здорова и готова к возвращению в природу.

Сову выпустили в понедельник. Специалисты Московского зоопарка совместно с ветеринарными врачами провели все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить птице безопасное возвращение.

«С огромной радостью хочу сообщить, что специалисты Московского зоопарка благополучно выпустили ушастую сову обратно в её естественную среду обитания. Пожелаем пернатой хищнице свободных полетов над просторами нашей прекрасной столицы и долгой жизни в гармонии с окружающим миром!», — добавила Акулова.

Акулова отметила, что если жители обнаружат диких животных в городской черте, они должны обращаться в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.