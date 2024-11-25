«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 17:23

Сергей Жуков рассказал, как хозяйка съёмной квартиры порезала его трусы

Сергей Жуков рассказал о чём молился каждый день в начале карьеры

Сергей Жуков. Обложка © ВКонтакте / Сергей Жуков

Сергей Жуков. Обложка © ВКонтакте / Сергей Жуков

Сергей Жуков, российский певец и музыкант, солист и лидер популярной группы «Руки Вверх!», посетил Самару для проведения концерта и встречи со студентами Самарского государственного института культуры. Мероприятие прошло в субботу, 23 ноября, в стенах института в формате «вопрос-ответ». Студенты встретили музыканта бурными овациями и задали множество вопросов.

Особый интерес вызвала история начала карьеры Жукова. Артист откровенно рассказал: «Вы в кино увидите, что мы каждый вечер перед тем как лечь спать, молились, чтобы послал Боженька покушать».

Также Сергей Жуков вспомнил свою молодость, проведённую в Самаре. Он рассказал, что жил в общежитии на улице Советской Армии, и подчеркнул, что, если бы у него была возможность, он бы снова поучился в этом городе. С учёбой оказался связан и один курьёзный случай.

Теперь нет пупка: Сергей Жуков рассказал о самой страшной операции в его жизни
Теперь нет пупка: Сергей Жуков рассказал о самой страшной операции в его жизни

«В чем проблема общежития творческого вуза? Все музыканты, все готовятся и все друг другу мешают своими музыкальными инструментами. Мы с другом Игорем решили снять вместе комнату у какой-нибудь бабушки. Жили мы на улице Советской Армии, платили половину продуктам, которые привозили нам родители, а половину деньгами. Ехать, конечно, далеко приходилось, вставали рано на трамвай. Однажды утром зашел я на кухню перед парой и смотрю — висят тряпочки, сушатся на веревочке. Приглядываюсь: что-то знакомое висит… Трусы мои порезанные!» цитирует артиста kp.ru.

Карьера Жукова началась в середине 1990-х годов. В 1996 году он вместе с Алексеем Потехиным основал группу «Руки Вверх!». Коллектив быстро набрал популярность благодаря своим хитам, которые стали символом целого музыкального поколения. Песни, такие как «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже» и многие другие, принесли группе всероссийскую и международную известность.

Сергей Жуков никогда не выходил из состава группы «Руки Вверх!». Он остаётся её бессменным лидером и солистом с 1996 года. В 2006 году Алексей Потехин, сооснователь группы, покинул коллектив, но Сергей продолжил деятельность под тем же брендом и сейчас активно выступает и выпускает новые песни.

«Угрозы здоровью нет»: Жуков сообщил о состоянии девушки, допившейся до комы в его баре
«Угрозы здоровью нет»: Жуков сообщил о состоянии девушки, допившейся до комы в его баре

Напоминаем, что недавно ​​Сергей Жуков настаивал на экспертизе для возврата прав на хитовые песни. Сейчас фонограммы на «Чужие губы», «Крошку мою», «Ну где же вы, девчонки?» и другие хиты принадлежат музыкальному издательству «Джем».

Александра Журавская
  • Новости
  • Сергей Жуков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar