«Не рассчитала силы»: Жуков высказался о ЧП с допившейся до комы москвичкой в его баре «Руки вверх»

Певец Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с допившейся до реанимации москвичкой в его баре «Руки Вверх». Артист пообещал помочь перевести девушку в платную палату — сейчас Татьяна пришла в себя, она уже не в коме.

Артист назвал произошедшее неприятным и вышедшим из-под контроля инцидентом. Жуков отметил, что бармен, наливавший Татьяне шоты, сейчас сильно переживает. Тем не менее, подчеркнул певец, никто никого пить столько не заставлял, а позаботиться о том, как девушка будет себя чувствовать, должны были её подруги. Также Жуков подтвердил, что в баре с сегодняшнего дня ввели лимит на количество спиртного на одного гостя.