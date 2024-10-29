«Не рассчитала силы»: Жуков высказался о ЧП с допившейся до комы москвичкой в его баре «Руки вверх»
Жуков пообещал помочь перевести в платную палату перепившую в его баре москвичку
Сергей Жуков. Обложка © Telegram / sezhukovrv
Певец Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с допившейся до реанимации москвичкой в его баре «Руки Вверх». Артист пообещал помочь перевести девушку в платную палату — сейчас Татьяна пришла в себя, она уже не в коме.
Артист назвал произошедшее неприятным и вышедшим из-под контроля инцидентом. Жуков отметил, что бармен, наливавший Татьяне шоты, сейчас сильно переживает. Тем не менее, подчеркнул певец, никто никого пить столько не заставлял, а позаботиться о том, как девушка будет себя чувствовать, должны были её подруги. Также Жуков подтвердил, что в баре с сегодняшнего дня ввели лимит на количество спиртного на одного гостя.
«Вся наша команда находится на контакте с подругой девушки. Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы», — сказал певец в беседе с Mash.
Ранее в баре «Руки Вверх» Жукова произошло ЧП: девушка выпила 20 шотов крепкого алкоголя и впала в кому. Гости сначала восхищались её смелостью, но вскоре она потеряла сознание. Оказалось, что 24-летняя Татьяна незадолго до этого рассталась с парнем. Она пришла в заведение, чтобы забыться.