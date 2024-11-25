Прошлогоднее варенье и компот: как определить, можно ли их есть

Биолог Ирина Лялина в интервью NEWS.ru рассказала, как понять, что прошлогодние варенья, компоты и мёд еще можно употреблять в пищу. Эксперт посоветовала обращать внимание на такие признаки порчи продуктов, как плесень, изменение цвета и кислый вкус.

Для сохранения свежести варенья, мёда и компотов в течение длительного времени необходимо хранить их в чистой и герметичной таре в сухом и прохладном месте. При таких условиях продукты могут оставаться пригодными к употреблению даже через год. Однако при появлении плесени, неприятного запаха или изменения цвета лучше их не есть. Кислый вкус также может свидетельствовать о брожении.

Биолог рассказала, что при соблюдении условий хранения домашние компоты, как правило, не теряют своих свойств в течение одного-двух лет. Если же крышка банки вздулась, содержимое стало мутным и приобрело неприятный запах, то употреблять его опасно.

«Старые жестяные крышки могут со временем окисляться, что влияет на вкус и безопасность продукта. Помните, что варенье и компоты из ягод, где остались косточки, через год могут быть опасны из-за выделенного из косточек гликозида амигдолина, который под воздействием ферментов превращается в синильную кислоту», — объясняет Лялина.

Эксперт напомнила, что мёд при правильном хранении практически не имеет срока годности. Однако, если в него попала вода или он хранился неправильно, например в сыром месте, то продукт может закиснуть.