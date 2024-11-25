Наши парни нанесли сокрушительный удар по логистике ВСУ

ВКС РФ уничтожили два моста у Малиновки (Харьковская область) и Северска (ДНР), которые использовались ВСУ для логистики. Видео удара опубликовал телеграм-канал «Рядовой на передовой».

Удары российской авиации по мостам в ДНР и Харьковской области. Видео © Telegram / Рядовой на передовой

«Разрушаем логистику врага! На 00:08 истребитель-бомбардировщик Су-34 поражает ракетой X-38 автомобильный мост (48.741571, 37.810476) в районе Малиновки. На 00:18 удар ВКС РФ по мосту (48.868948, 38.087172) в районе Северска», — говорится в публикации.