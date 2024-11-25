Наши парни нанесли сокрушительный удар по логистике ВСУ
ВКС РФ уничтожили использовавшиеся ВСУ мосты в Харьковской области и ДНР
ВКС РФ уничтожили два моста у Малиновки (Харьковская область) и Северска (ДНР), которые использовались ВСУ для логистики. Видео удара опубликовал телеграм-канал «Рядовой на передовой».
Удары российской авиации по мостам в ДНР и Харьковской области. Видео © Telegram / Рядовой на передовой
«Разрушаем логистику врага! На 00:08 истребитель-бомбардировщик Су-34 поражает ракетой X-38 автомобильный мост (48.741571, 37.810476) в районе Малиновки. На 00:18 удар ВКС РФ по мосту (48.868948, 38.087172) в районе Северска», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал о российских ударах по подведомственным украинскому Минобороны зданиям в Одессе. По заявлениям ресурсов Незалежной, прилёт случился в районе Следственного управления при ГУ МВД и здания Приморского отдела Теплоснабжения. Кроме того, было повреждено здание военной прокуратуры, куда временно перенесли Южное управление капитального строительства МО Украины.
Kandinsky 3.1 / Life.ru