Прокрастинация сна: протест против навязанного образа жизни

В современном мире все чаще встречается феномен прокрастинации сна — намеренного откладывания времени отхода ко сну. Об этом рассказал кандидат психологических наук и клинический психолог-сомнолог Алексей Мелехин в интервью «Газете.ru». По его словам, это явление связано с внутренним протестом против навязанного образа жизни.

Человек, откладывающий сон, часто пытается отвоевать время для себя, занимаясь любимыми делами, такими как просмотр фильмов, игры или просто нахождение в одиночестве. Мелехин отмечает, что прокрастинация сна является формой протеста против суеты и требований, которым человек подчинен в течение дня. Она позволяет людям почувствовать, что они живут своей жизнью, а не навязанной извне.

Сомнолог подчёркивает, что корни проблемы могут крыться в различных страхах, таких как боязнь темноты или неэффективного использования времени. Особенно ярко это расстройство проявляется у людей после расставания с партнёром. В таких случаях прокрастинация сна становится способом избежать эмоциональной боли, связанной с отсутствием близкого человека.

По словам Мелехина, пациенты часто жалуются на необходимость поглощать большие объёмы информации перед сном. Они изматывают себя, пока не «вырубятся» от усталости, держа в руках смартфон. Это поведение свидетельствует о внутренней гонке и конфликте между навязанным распорядком дня и личными потребностями.

Мелехин также отмечает, что прокрастинация сна может быть связана с депрессивными состояниями. Люди, страдающие от депрессии, часто испытывают трудности с засыпанием, поскольку не получают удовольствия от сна.

Таким образом, прокрастинация сна — это не просто откладывание времени отхода ко сну, а сложный психологический феномен, связанный с внутренними конфликтами и протестом против навязанных обстоятельств. Понимание причин этого явления может помочь в поиске путей его преодоления и улучшения качества жизни.