Россиянам объяснили, останется ли вобла на полках магазинов после запрета на вылов

При запрете на вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году популярность у россиян могут получить другие виды рыб в сушёном и вяленом виде, например краснопёрка. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин.

Он объяснил, что вобла некогда была массовым промысловым видом, её добыча около 100 лет назад на Каспии превышала 250 тысяч тонн. Но сочетание неблагоприятных факторов (плохое управление водным режимом Волги, которое не обеспечивало нормальных условий для естественного воспроизводства вида, браконьерство) поставило вид в критические условия.

«Вводившиеся и вводимые ограничения и запреты вылова воблы направлены на увеличение числа производителей на нерестилищах, к росту воспроизводства и пополнения. Надеемся, что вводимые меры будут поддержаны и лучшим водным режимом, чем тот, который наблюдался последние четыре года. И вобла сохранится и восстановится как ценный промысловый вид», — отметил Шипулин.

Эксперт ожидает, что при сокращении улова воблы популярность получат другие виды рыб в сушёном и вяленом виде, например краснопёрка, густера (тарашка, бора). С другой стороны, вместо северокаспийской, астраханской воблы будут реализовываться близкие подвиды и виды, состояние запасов которых в многочисленных водных объектах нашей страны лучше, в частности плотва. Что касается цены на воблу, то в последние годы при существенном сокращении уловов она только росла.