Василий Березуцкий приступает к самостоятельной тренерской карьере

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского футбольного клуба «Сабах». Официальное объявление об этом сделала пресс-служба клуба. Контракт с 42-летним специалистом подписан на 2,5 года.

Бывший футболист сменил на посту хорвата Крунослава Рендулича. До него команду также возглавлял россиянин Мурад Мусаев, который был тренером «Сабаха» с октября 2021 года по февраль 2024 года.

«Сабах» находится на пятой позиции в чемпионате Азербайджана: клуб набрал 19 очков в 14 матчах. Однако команда не может победить на протяжении последних семи игр, что делает задачу нового тренера особенно сложной.

Василий Березуцкий — один из шести футболистов в истории, которые сыграли 400 матчей в чемпионатах России. С 2002 по 2018 год он выступал за ЦСКА, где добился значительных успехов: шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок России, пять раз получал Суперкубок России и стал обладателем Кубка УЕФА. За сборную России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год, проведя 101 матч и забив 5 голов. В 2018 году он закончил карьеру футболиста.

До назначения в «Сабах» Василий Березуцкий работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». Также он имеет опыт работы в качестве ассистента тренера в голландском «Витессе» и в российских клубах ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил уверенность, что у Березуцкого есть все шансы стать успешным тренером.

«В перспективе это хороший главный тренер», — сказал он, когда Березуцкий был назначен ассистентом главного тренера в ЦСКА.