Путин предоставил отсрочку от армии ещё одной категории россиян

Ранее право на отсрочку было только у россиян, окончивших начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Указ президента расширил эту категорию граждан, и решение вступило в силу с момента его подписания.

Ранее Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который охватывает граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Планируется призвать 133 тысячи человек. Стоит отметить, что с 1 января текущего года верхний предел призывного возраста для срочной службы был увеличен с 27 до 30 лет. Однако данное изменение не затрагивает тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Также не будут призывать тех, кто достиг 28 или 29 лет и уже находится в запасе.