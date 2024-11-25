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25 ноября, 16:58

Путин предоставил отсрочку от армии ещё одной категории россиян

Путин дал право на отсрочку выпускникам, устроившимся в Центр спецтехники ФСБ

Выпускники российских университетов, устроившиеся на работу в научно-исследовательские отделы Центра специальной техники ФСБ России, теперь могут получить отсрочку от призыва в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещён на официальном портале правовой информации.

Ранее право на отсрочку было только у россиян, окончивших начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Указ президента расширил эту категорию граждан, и решение вступило в силу с момента его подписания.

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Ранее Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который охватывает граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Планируется призвать 133 тысячи человек. Стоит отметить, что с 1 января текущего года верхний предел призывного возраста для срочной службы был увеличен с 27 до 30 лет. Однако данное изменение не затрагивает тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Также не будут призывать тех, кто достиг 28 или 29 лет и уже находится в запасе.

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Life.ru

Александра Мышляева
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