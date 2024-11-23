В Кремле ответили на вопрос о вероятности мобилизации в России
Песков заявил, что речи о проведении мобилизации в России даже не ведётся
В Кремле ответили на вопрос о вероятности проведения мобилизации в России. Как пояснил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, таких планов нет.
«О мобилизации речи никакой не ведётся», — заверил официальный представитель Кремля.
Иная ситуация складывается на Украине, где десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации. Это произошло из-за ужесточения правил бронирования. Так, после изменения критериев примерно 10% различных учреждений больше не являются критически важными и не смогут предоставить отсрочку. Напомним, в ноябре Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.
VK / Минобороны РФ