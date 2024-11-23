«Орешник» (ракета)
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Регион
23 ноября, 04:31

В Кремле ответили на вопрос о вероятности мобилизации в России

Песков заявил, что речи о проведении мобилизации в России даже не ведётся

В Кремле ответили на вопрос о вероятности проведения мобилизации в России. Как пояснил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, таких планов нет.

«О мобилизации речи никакой не ведётся», — заверил официальный представитель Кремля.

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Иная ситуация складывается на Украине, где десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации. Это произошло из-за ужесточения правил бронирования. Так, после изменения критериев примерно 10% различных учреждений больше не являются критически важными и не смогут предоставить отсрочку. Напомним, в ноябре Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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