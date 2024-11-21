Картаполов: Название «Орешник» взяли, чтобы никто не догадался
Глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов рассказал Life.ru, что население Украины будут предупреждать перед ударом «Орешником» за то время, чтобы смогли покинуть местность.
Также парламентарий пошутил, что название такое взяли, чтобы «никто не догадался»
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Британия). Путин заявил, что у России всегда найдётся ответ для Запада, который продолжает принимать решения, ведущие к эскалации.
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