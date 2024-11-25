Reuters: Израиль и «Хезболла» в ближайшие часы могут объявить о прекращении огня
США уведомили ливанских чиновников о том, что о сделке по прекращению огня между и Израилем и шиитским движением «Хезболла» могут объявить уже в течение нескольких часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного дипломата и осведомлённый источник из числа чиновников Ливана.
«США проинформировали ливанских чиновников, что о прекращении огня может быть объявлено в течение нескольких часов», — говорится в сообщении агентства.
Ранее стало известно о том, что 17 ноября в Ливане был убит пресс-секретарь «Хезболлы» Мохамад Афиф. Он погиб от израильского авиаудара по зданию партии Баас в центральной части Бейрута.
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