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25 ноября, 17:41

Reuters: Израиль и «Хезболла» в ближайшие часы могут объявить о прекращении огня

США уведомили ливанских чиновников о том, что о сделке по прекращению огня между и Израилем и шиитским движением «Хезболла» могут объявить уже в течение нескольких часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного дипломата и осведомлённый источник из числа чиновников Ливана.

«США проинформировали ливанских чиновников, что о прекращении огня может быть объявлено в течение нескольких часов», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее стало известно о том, что 17 ноября в Ливане был убит пресс-секретарь «Хезболлы» Мохамад Афиф. Он погиб от израильского авиаудара по зданию партии Баас в центральной части Бейрута.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Юрий Лысенко
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