Reuters: Израиль и «Хезболла» в ближайшие часы могут объявить о прекращении огня

США уведомили ливанских чиновников о том, что о сделке по прекращению огня между и Израилем и шиитским движением «Хезболла» могут объявить уже в течение нескольких часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного дипломата и осведомлённый источник из числа чиновников Ливана.