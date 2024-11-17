В Ливане заявили о ликвидации руководителя пресс-службы «Хезболлы»

В Ливане погиб глава пресс-службы движения «Хезболла» Мохамад Афиф. Это произошло в результате атаки Израиля по зданию в центре Бейрута, сообщает телеканал Al Jadeed, ссылаясь на информированный источник.

«Глава пресс-службы «Хезболла» Мохамад Афиф погиб в результате авиаудара по зданию партии Баас в Рас ан-Набаа», — указано в сообщении.