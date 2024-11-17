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17 ноября, 12:55

В Ливане заявили о ликвидации руководителя пресс-службы «Хезболлы»

Al Jadeed: Глава пресс-службы «Хезболлы» Афиф погиб при ударе Израиля по Бейруту

В Ливане погиб глава пресс-службы движения «Хезболла» Мохамад Афиф. Это произошло в результате атаки Израиля по зданию в центре Бейрута, сообщает телеканал Al Jadeed, ссылаясь на информированный источник.

«Глава пресс-службы «Хезболла» Мохамад Афиф погиб в результате авиаудара по зданию партии Баас в Рас ан-Набаа», — указано в сообщении.

Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны отметил, что в результате удара Израиля один человек погиб, ещё трое ранены.

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А ранее Life.ru сообщал, что бывший генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит 27 сентября в ходе массового обстрела Бейрута Израилем. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан. Лидером шиитского движения стал двоюродный брат Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, который позже тоже погиб в результате израильского удара. Позднее «Хезболла» назначила новым лидером Наима Кассема.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Дарья Нарыкова
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