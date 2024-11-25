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Регион
25 ноября, 20:25

РФ направила в ОЗХО более 30 уведомлений о применении ВСУ токсичных химикатов

Глава российской делегации на конференции в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что Киев продолжает системно использовать токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против Вооружённых сил РФ и мирного населения в зоне СВО.

Он сообщил, что соответствующие подтверждения направили в технический секретариат ОЗХО для распространения среди государств-участников Конвенции по запрещению химоружия, а также в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН. Лысогорский добавил, что всего уже передано более тридцати таких нот, последние были отправлены в октябре и ноябре. По его словам, они подтверждают применение ВСУ запрещённых химических веществ.

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Ранее в МИД России сообщили, что отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о предполагаемом использовании Россией слезоточивого газа в зоне специальной военной операции вызывает вопросы. В министерстве подчеркнули, что в документе отсутствуют сведения о том, где и как эксперты ОЗХО получили «вещественные доказательства» применения газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Александра Мышляева
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