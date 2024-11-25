Россия направила Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ноту с результатами исследований о применении Украиной иностранных кассетных боеприпасов 155-го калибра в Судже Курской области. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ, глава делегации на конференции в ОЗХО Кирилл Лысогорский.

«Сегодня мною передана очередная нота, в которой отражены результаты исследований образцов крови и веществ, применённых украинскими вооружёнными силами на территории Курской области», — заявил Лысогорский.

Материалы подтверждают использование ВСУ иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения.