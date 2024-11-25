Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом снарядов 155-го калибра в Судже
Военные ВСУ в Судже. Обложка © Telegram / Генштаб ЗСУ
Россия направила Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) ноту с результатами исследований о применении Украиной иностранных кассетных боеприпасов 155-го калибра в Судже Курской области. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ, глава делегации на конференции в ОЗХО Кирилл Лысогорский.
«Сегодня мною передана очередная нота, в которой отражены результаты исследований образцов крови и веществ, применённых украинскими вооружёнными силами на территории Курской области», — заявил Лысогорский.
Материалы подтверждают использование ВСУ иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения.
Напомним, президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине с июля 2023-го по апрель 2024 года. Это произошло, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров более 20 государств.