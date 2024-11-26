Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон хочет получить российское гражданство

Исландский футболист Рагнар Сигурдссон, известный по выступлениям за российские клубы «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», выразил желание получить российское гражданство.

«Говорю не так хорошо, как во времена, когда жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — отметил футболист в беседе с «РБ Спорт».

Сигурдссон женат на россиянке и подчеркнул, что его супруга полностью соответствует стереотипу о сильных российских женщинах.

За свою футбольную карьеру исландец провёл 86 матчей за «Краснодар», 53 игры за «Ростов» и 13 за «Рубин». Помимо этого, он выступал за исландский «Филкир», шведский «Гетеборг» и датский «Копенгаген». В составе сборной Исландии защитник провёл 96 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи. Карьеру футболиста Сигурдссон завершил в 2021 году.