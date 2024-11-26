Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон хочет получить российское гражданство
Рагнар Сигурдссон. Обложка © Wikipedia
Исландский футболист Рагнар Сигурдссон, известный по выступлениям за российские клубы «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», выразил желание получить российское гражданство.
«Говорю не так хорошо, как во времена, когда жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше», — отметил футболист в беседе с «РБ Спорт».
Сигурдссон женат на россиянке и подчеркнул, что его супруга полностью соответствует стереотипу о сильных российских женщинах.
За свою футбольную карьеру исландец провёл 86 матчей за «Краснодар», 53 игры за «Ростов» и 13 за «Рубин». Помимо этого, он выступал за исландский «Филкир», шведский «Гетеборг» и датский «Копенгаген». В составе сборной Исландии защитник провёл 96 матчей, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи. Карьеру футболиста Сигурдссон завершил в 2021 году.
Ранее чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 26-летняя россиянка будет выступать под флагом Армении. Об этом рассказала её мать и тренер Виктория Текель. Также сменить гражданство решила и российская фигуристка Софья Титова. 15-летняя спортсменка тоже будет представлять Армению.