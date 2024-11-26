В Эстонии поняли всю глупость от идеи отправлять западных военных на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал западных союзников Украины отказаться от идеи отправки военных на её территорию, отметив, что риски подобных действий значительно превышают возможные выгоды. Об этом сообщает издание The Hill.

По словам министра, несмотря на трудности Киева, связанные с нехваткой личного состава и проблемами с поддержанием боевого духа, присутствие иностранных войск на украинской территории может иметь больше негативных последствий, чем ожидаемых преимуществ.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Париж и Лондон снова рассматривают возможность отправки западных военных на Украину. Как уточняется, обе страны обсуждают вероятность возглавить коалицию по оказанию помощи Киеву. При этом официальная позиция Франции остаётся неизменной — поддержка Украины без красных линий, а вопрос отправки военных пока находится в рамках риторики «ничего не исключено».