Лондон тайно пополнил запасы Киева десятками ракет Storm Shadow
Bloomberg: Британия впервые при Стармере передала ВСУ партию Storm Shadow
Вооружённые силы Украины тайно получили от Великобритании очередную партию крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, когда дальнобойные удары по территории России ещё не были разрешены. Такими данными поделились источники Bloomberg.
По данным агентства, необходимость в срочном пополнении арсенала ВСУ возникла из-за полного расходования прошлых поставок. Точное число отправленных ракет инсайдеры не назвали, но это первая поставка Storm Shadow при премьерстве Кира Стармера, уточнили в издании.
«Мы не комментируем оперативные детали», — заявили Bloomberg в Минобороны Соединённого Королевства.
О решении Франции и Британии дать Киеву добро на удары вглубь России ракетами Storm Shadow стало известно 17 ноября, а первая дальнобойная атака состоялась уже спустя несколько дней. Произошедшее вышло для Стармера боком — премьера призвали к ответу за втягивание Лондона в конфликт с ядерной державой.
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