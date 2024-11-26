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26 ноября, 01:53

Лондон тайно пополнил запасы Киева десятками ракет Storm Shadow

Bloomberg: Британия впервые при Стармере передала ВСУ партию Storm Shadow

Вооружённые силы Украины тайно получили от Великобритании очередную партию крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, когда дальнобойные удары по территории России ещё не были разрешены. Такими данными поделились источники Bloomberg.

По данным агентства, необходимость в срочном пополнении арсенала ВСУ возникла из-за полного расходования прошлых поставок. Точное число отправленных ракет инсайдеры не назвали, но это первая поставка Storm Shadow при премьерстве Кира Стармера, уточнили в издании.

«Мы не комментируем оперативные детали», — заявили Bloomberg в Минобороны Соединённого Королевства.

Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow
Что известно про дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow

О решении Франции и Британии дать Киеву добро на удары вглубь России ракетами Storm Shadow стало известно 17 ноября, а первая дальнобойная атака состоялась уже спустя несколько дней. Произошедшее вышло для Стармера боком — премьера призвали к ответу за втягивание Лондона в конфликт с ядерной державой.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Илья Пушкарев
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