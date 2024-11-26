Кучеров превзошёл рекорд Сидни Кросби в НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил рекорд форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (8:2).

Россиянин забросил шайбу и отдал голевую передачу в первом периоде и провёл 128-ю двадцатиминутку с двумя и более очками. Теперь Кучеров занимает второе место по этому показателю, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (171).