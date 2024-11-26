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26 ноября, 02:59

Кучеров превзошёл рекорд Сидни Кросби в НХЛ

Кучеров побил рекорд Сидни Кросби по количеству периодов с двумя и более очками

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил рекорд форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (8:2).

Россиянин забросил шайбу и отдал голевую передачу в первом периоде и провёл 128-ю двадцатиминутку с двумя и более очками. Теперь Кучеров занимает второе место по этому показателю, уступая лишь нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (171).

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А партнёр Кучерова вратарь Андрей Василевский недавно одержал 300-ю победу в НХЛ. Россиянин быстрее всех в лиге дошёл до этой отметки, для этого ему понадобилось 490 игр.

Обложка ©

X / Tampa Bay Lightning

Артур Лапсаков
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