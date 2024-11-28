Лишь формальность: Диплом гуманитария стал почти бесполезным на рынке труда в России

У 80% гуманитариев не спрашивают диплом при устройстве на работу. В мире современных кадровых требований корочка с оценками стала чем-то вроде красивого аксессуара, которым можно похвастаться в соцсетях, но никак не аргументом при трудоустройстве. Об этом HR-специалисты рассказали SHOT.

Сегодня работодатель больше всего интересуется опытом, личными качествами и гибкостью сотрудников, чем дипломом, который, по сути, нужен лишь для оформления бумаг. Особенно это актуально для таких профессий, как юристы, психологи, маркетологи и журналисты, для которых обучение в университете часто становится не более чем формальностью.

Некоторые крупные компании всё же требуют диплом, но даже не смотрят на него, считая лишь обязательной частью внутренней документации. Причём это правило распространяется на ситуацию и когда человек устраивается по профессии, и когда нет.