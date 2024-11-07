Life.ru узнал, какую пользу ребёнку может принести списывание готовой домашки

Готовое домашнее задание ежегодно набирает обороты среди школьников. Многие выпускники заходят в Интернет и просто списывают к себе в тетрадь готовое решение. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с Life.ru заявил, что у такого метода «две стороны одной медали».

Во-первых, ГДЗ — это некий образец, где родители, которые давно не учились в школе, могут увидеть правильный ответ и понять, как помочь своим детям. И, кстати говоря, умный родитель не покажет ребёнку это, а подскажет, как прийти к правильному ответу. Но тут есть и вред определённый, потому что только никуда негодный учитель даёт такое задание, ответ на которое можно найти в ГДЗ Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования

По его словам, сейчас Интернет — это огромный рынок, дайджест. В Сети можно найти краткое содержание «Войны и мира», но при этом там никто не напишет «об ощущениях Пьера Безухова в «Горящей Москве», когда его захватили французы». В таком случае ребёнку придётся прочитать произведение.

До тех пор, пока ГДЗ будет покупаться учениками и родителями — запретить его невозможно. Это же не порнография и не проповедь наркотиков Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член корреспондент Российской академии образования

Примерно такого же мнения придерживается председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова. Она положительно высказалась о запрете ГДЗ в России, заявив, что дети должны выполнять домашние задания самостоятельно, а не «совершенно всё списывать».

Мне кажется, об этом даже особенно рассуждать-то, наверное, и не приходится. Естественно, что должна быть самостоятельная работа и должны быть собственные ответы на вопросы и собственные решения вопросов. Там же всё уже на блюде. Конечно, мешают сайты ГДЗ получению качественного образования. Когда каждый ребёнок может спокойно заглянуть в Интернет и списать оттуда любое задание Ольга Леткова Председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ»

Леткова объяснила, что образование предполагает собственный труд, который поможет усваивать материал, решать задачи и обучаться. ГДЗ же мешает ребятам развиваться. Единственное, что они делают — списывают и даже не думают о решении.