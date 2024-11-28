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28 ноября, 05:22

Пивная кега взорвалась в руках 16-летнего подростка в Зеленограде

Большая пивная кега взорвалась в руках 16-летнего пацана во время прогулки в Зеленограде, пишет SHOT. Подросток хотел её бросить об землю и попинать.

Всё произошло в минувшую субботу, когда компания парней гуляла по городу. Забрели в один из дворов, где увидели валявшуюся кегу. Несмотря на увесистый объём — около 20 литров, — парни решили поиграть «в футбол»: стали её бросать и пинать. Один из подростков так увлёкся, что схватил кегу и собирался её бросить об землю. Но бутылка взорвалась прямо в его руках.

Пострадавшего паренька госпитализировали в больницу имени Кончаловского с рваной раной руки.

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Обложка ©

freepik / bearfotos

Артур Лапсаков
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