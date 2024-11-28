Пивная кега взорвалась в руках 16-летнего подростка в Зеленограде

Большая пивная кега взорвалась в руках 16-летнего пацана во время прогулки в Зеленограде, пишет SHOT . Подросток хотел её бросить об землю и попинать.

Всё произошло в минувшую субботу, когда компания парней гуляла по городу. Забрели в один из дворов, где увидели валявшуюся кегу. Несмотря на увесистый объём — около 20 литров, — парни решили поиграть «в футбол»: стали её бросать и пинать. Один из подростков так увлёкся, что схватил кегу и собирался её бросить об землю. Но бутылка взорвалась прямо в его руках.