Четырёх проповедников террористов выслали из России

В Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников международной террористической организации. Их выдворили за пределы России по решению суда, сообщает управление ФСБ России по ДНР.

Иностранных граждан привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы России. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

«В Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций. Установлено, что четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР в целях пропаганды радикального ислама среди местного населения», — сообщила официальный представитель управления Арина Клепанова.

Четверых проповедников террористов привлекли к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», после чего были высланы из страны.