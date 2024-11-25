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25 ноября, 18:52

Рогов: Российские военные проводят зачистку ВСУ в Романовке в ДНР

Российские бойцы вытеснили украинские военные формирования из села Романовка, расположенного к югу от города Курахово в Донецкой Народной Республике, и сейчас проводят операции по очистке данного населённого пункта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим инициативам и поддержке ветеранов Общественной палаты России.

«По Романовке: наши войска стремительным ударом выбили подразделения ВСУ из населенного пункта, проводится его зачистка», — сказал он ТАСС.

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До этого Владимир Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на два километра в важных сражениях за возможность выйти на Орехов. Бои продолжаются в Белогорье, и если российские вооруженные силы получат контроль над этой территорией, это позволит им начать операцию в Орехове. Кроме того, он сообщал, что наши парни уничтожили ФАБами скопления ВСУ на границе ДНР и Запорожья.

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Минобороны России

Николь Вербер
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