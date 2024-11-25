Российские бойцы вытеснили украинские военные формирования из села Романовка, расположенного к югу от города Курахово в Донецкой Народной Республике, и сейчас проводят операции по очистке данного населённого пункта. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим инициативам и поддержке ветеранов Общественной палаты России.

До этого Владимир Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на два километра в важных сражениях за возможность выйти на Орехов. Бои продолжаются в Белогорье, и если российские вооруженные силы получат контроль над этой территорией, это позволит им начать операцию в Орехове. Кроме того, он сообщал, что наши парни уничтожили ФАБами скопления ВСУ на границе ДНР и Запорожья.