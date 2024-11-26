Мощный манёвр Армии России обрёк ВСУ на катастрофу с обвалом фронта до Днепра

В сопротивлении считают, что вскоре фронт у ВСУ посыпется до Днепра из-за ударов, которые Российская армия нанесла сегодня ночью. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

По сведениям сопротивления, Российская армия в Северодонецке ударила по аэродрому и складу. В Тернопольской области — подбитая инфраструктура, частичный блэкаут и взрыв в месте хранения техники, в Киеве атакован ремонтный цех и производство беспилотников, в Одесской области пострадали порты Белгород-Днестровска и Ильичёвска, в Житомире после ударов по лагерям поубавилось иностранных наёмников, в Ровно прилетело по энергоструктуре и энергетическому узлу, в Сумах — сорвана ротация и уничтожена система ПВО, либо установка HIMARS.

«Хорошо день начинается. Когда такие прилёты, то начинаю верить, что не весь фронт, но хороший кусок его посыплется. Примерно до Днепра», — отметил Лебедев.

По прогнозам подпольщика, Российская армия зайдёт в Днепропетровскую область уже в декабре.