Байден под аплодисменты объявил о своём увольнении

Президента США Джо Байдена уволили, но пока не с должности главы государства. Он объявил об этом на мероприятии в Нью-Йорке в преддверии Дня благодарения, сообщает пресс-пул Белого дома.

На самом деле американского лидера убрали с должности официанта. Он почти 50 минут продавал брюссельскую капусту на Дне благодарения на базе Береговой охраны. В итоге услышал об увольнении и заявил о возвращении в Белый дом.

«[Байден] выступил с кратким заключительным словом: «Мне только что сказали, что я был уволен». «Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», — добавил он, обращаясь к людям, аплодирующим стоя», — говорится в сообщении пула.