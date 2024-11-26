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26 ноября, 08:00

Байден под аплодисменты объявил о своём увольнении

Байден пошутил об увольнении с должности официанта и возвращении в Белый дом

Джозеф Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джозеф Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президента США Джо Байдена уволили, но пока не с должности главы государства. Он объявил об этом на мероприятии в Нью-Йорке в преддверии Дня благодарения, сообщает пресс-пул Белого дома.

На самом деле американского лидера убрали с должности официанта. Он почти 50 минут продавал брюссельскую капусту на Дне благодарения на базе Береговой охраны. В итоге услышал об увольнении и заявил о возвращении в Белый дом.

«[Байден] выступил с кратким заключительным словом: «Мне только что сказали, что я был уволен». «Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», добавил он, обращаясь к людям, аплодирующим стоя», — говорится в сообщении пула.

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Это не первый странный поступок Байдена на мероприятии. До этого глава США был замечен за кражей булочки. Он забрал себе плюшку прямо с подноса, а в сети начался настоящий мемный ажиотаж

Наталья Афонина
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