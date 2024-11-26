Россиянам назвали продукт, который может вызвать сильную мигрень

Сыр может провоцировать мигрень. Его потребление рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Сыр особенно не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от аллергии. К тому же, он может иногда провоцировать мигрень. Виновниками приступов головной боли могут быть тирамин и глутаминовая кислота, которые есть в сыре. Однако обычно стресс и недосып оказывают большее влияние на появление мигрени, считает Сухорукова.

Мигрень — это неврологическое заболевание, которое характеризуется периодически возникающими приступами сильной головной боли. Они часто сопровождаются тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету (фотофобия) и звукам (фонофобия). В отличие от обычной головной боли, мигрень обычно затрагивает только одну сторону головы и может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

По словам гастроэнтеролога, вред человеку также наносит соль, которая содержится в сыре в очень больших количествах. Например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли.

«Пагубное воздействие соли на кровяное давление хорошо известно, однако её вклад в развитие остеопороза вызывает ещё большее беспокойство», — отметила Сухорукова. Это происходит из-за вымывания кальция из организма. По словам врача, если у вас гипертония или избыточный вес, потребление сыра тоже стоит ограничить.

Кроме того, пациентам с артритом рекомендуется тоже есть меньше сыра. Также некоторые исследования показывают, что молочные продукты негативно сказываются на здоровье мужчин, заключила собеседник.