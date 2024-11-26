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26 ноября, 08:34

Елена Валюшкина открыта для замужества: актриса делится мыслями о личной жизни

Актриса Елена Валюшкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_valushkina

Актриса Елена Валюшкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_valushkina

Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина вновь привлекла внимание общественности, когда поделилась своими взглядами на личную жизнь и возможность нового замужества. В прошлом году актриса вызвала ажиотаж, появившись на мероприятии с другом, что породило слухи о новом возлюбленном. На вопросы журналистов о его статусе в её жизни, Валюшкина с юмором ответила, что уже вышла за него замуж. Многие восприняли это всерьёз.

Как призналась в интервью «Леди Mail» актриса, в настоящее время она не состоит в браке, но не исключает возможности вновь пойти под венец. «Замужество — дело хорошее. Если поступит достойное предложение, я буду его рассматривать», — заявила Елена, которая уже дважды была официально замужем.

Валюшкина также отметила, что не отвергает ухаживания от мужчин и охотно принимает знаки внимания. «Я и ухаживания принимаю, и знаки внимания. А почему нет?», — поделилась звезда. Она подчеркнула, что, будучи публичной личностью, она открыта для общения и встреч с поклонниками.

Актриса добавила, что потенциальные ухажёры легко могут найти способ с ней познакомиться. «Если мужчина захочет познакомиться с женщиной, он найдёт, как это сделать. Я человек публичный и все прекрасно знают, где я служу и где бываю», — пояснила Валюшкина. На своих страницах в социальных сетях она регулярно анонсирует гастроли и мероприятия, в которых принимает участие. Хорошая возможность для поклонников встретиться с ней лично.

Таким образом, Елена Валюшкина остается открытой для новых отношений и не исключает возможности третьего замужества, если появится достойный кандидат.

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Александра Журавская
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