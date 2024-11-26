Европейские разведывательные службы предполагают, что после завершения конфликта на Украине существует риск контрабанды оружия и прибытия украинских военных в Европу, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, европейская разведка предпринимает подготовительные меры для противодействия возможным угрозам, связанным с движением украинских солдат и незаконной торговлей оружием, которое может попасть в ненадлежащие руки.

До этого новостной портал Idnes сообщал, что чешские спецслужбы прогнозируют рост уровня преступности в стране, если конфликт на Украине завершится. Это может быть связано с тем, что солдаты ВСУ, стремясь воссоединиться с семьями, которые уже находятся в Чехии, прибудут в республику.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что западные покровители защищают Кирилла Буданова* от увольнения вопреки желаниям Зеленского спихнуть его с должности. Экс-подполковник также подчеркнул, что влияние Буданова* на элиты усиливается, что вызывает обеспокоенность у его недоброжелателей. В результате ГУР управляет средствами, полученными от продажи американского вооружения в страны Третьего мира.