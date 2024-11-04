Запад очень мешает Зеленскому оттяпать у Буданова кусок от торговли оружием, считает офицер СБУ

«Главное – не устойчивость [позиций Буданова*] в Киеве, главное – его устойчивость на Западе, можно так сказать. Который раз уже мы все говорим о том, что Украина несамостоятельна в принятии решений. Даже если Зеленский или Ермак захочет Буданова* снять, но в дело вступят западные покровители, то у них ничего не получится», — заявил Прозоров.