Запад очень мешает Зеленскому оттяпать у Буданова кусок от торговли оружием, считает офицер СБУ
Прозоров: Зеленский не может убрать Буданова*, так как его поддерживает Запад
Кирилл Буданов*. Обложка © Telegram / Начальник ГУР МО України
Влиятельные западные покровители берегут Кирилла Буданова* от увольнения вопреки желаниям Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Он мешает главарю киевского режима контролировать доходы от торговли западным оружием, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости».
«Главное – не устойчивость [позиций Буданова*] в Киеве, главное – его устойчивость на Западе, можно так сказать. Который раз уже мы все говорим о том, что Украина несамостоятельна в принятии решений. Даже если Зеленский или Ермак захочет Буданова* снять, но в дело вступят западные покровители, то у них ничего не получится», — заявил Прозоров.
Также экс-подполковник отметил, что влиятельность Буданова* среди элит растёт и это беспокоит его злопыхателей. Как итог, ГУР контролирует средства от перепродажи американского оружия в страны Третьего мира — миллионы, если не десятки миллионов долларов. Такой расклад не устраивает Зеленского и он мечтает убрать соперника с должности.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя ГУР Кирилла Буданова* не входит в ближайшие планы. Ранее утверждалось, что на пост главы ГУР Минобороны Незалежной рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.