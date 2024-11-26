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26 ноября, 09:29

Путин обратился к министрам обороны стран СНГ из-за старой угрозы

Путин призвал не допустить дестабилизации обстановки в странах СНГ

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил о важности недопущения дестабилизации обстановки в странах Содружества и соседних регионах.

«А для этого, как и прежде, необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы», — сказано в тексте обращения, зачитанного главой СВР Сергеем Нарышкиным.

Глава государства отметил, что уже 20 лет на подобных встречах обсуждаются актуальные вопросы и вырабатываются шаги, направленные на обеспечение защиты стран СНГ от внутренних и внешних опасностей. Кроме того, они способствуют укреплению старых и выработке новых механизмов сотрудничества по линии спецслужб.

«Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно», — подчеркнул Путин.

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В октябре в Москве прошёл совет глав стран СНГ, на котором Владимир Путин заявил, что одним из наиболее важных приоритетов для Содружества является обеспечение безопасности его государств. Там он рассказал о «программе дерадикализации», цель которой заключается в недопущении легитимизации экстремистских элементов.

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