Путин обратился к министрам обороны стран СНГ из-за старой угрозы

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ заявил о важности недопущения дестабилизации обстановки в странах Содружества и соседних регионах.

«А для этого, как и прежде, необходимо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы», — сказано в тексте обращения, зачитанного главой СВР Сергеем Нарышкиным.

Глава государства отметил, что уже 20 лет на подобных встречах обсуждаются актуальные вопросы и вырабатываются шаги, направленные на обеспечение защиты стран СНГ от внутренних и внешних опасностей. Кроме того, они способствуют укреплению старых и выработке новых механизмов сотрудничества по линии спецслужб.

«Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно», — подчеркнул Путин.