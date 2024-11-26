Леонардо Ди Каприо: главного холостяка Голливуда, возможно, ждут перемены

В Сети активно обсуждают слухи по поводу того, что знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо сделал предложение своей девушке, 25-летней модели Виттории Черетти. Поводом для таких предположений стали фотографии, опубликованные изданием Daily Mail.

На свежих снимках пара выглядит счастливой и наслаждается обедом на свежем воздухе. Особое внимание публики привлек момент, как Лео угощает Витторию буррито — жест, который фанаты посчитали милым и трогательным. Но наиболее значимой деталью стали кадры, на которых на безымянном пальце левой руки Виттории виднеется кольцо.

Подозрения фанатов о скорой свадьбе усиливаются, учитывая, что 49-летний Леонардо и его избранница вместе уже около семи месяцев. Впервые пару заметили еще в 2023 году на свидании в Санта-Барбаре. Несмотря на это, в недавнем интервью журналу Elle Виттория подчеркнула ценность конфиденциальности и не сделала ни одного упоминания о своих отношениях с актёром.

Подписчики с трудом верят, что главный холостяк Голливуда решится на такой шаг к своим 50 годам, но кольцо на пальце модели оставляет место для догадок и надежд. Время покажет, действительно ли Леонардо готов связать себя узами брака.

Леонардо Ди Каприо — один из самых знаковых актёров современности, известный своими разнообразными ролями и выдающейся актерской игрой. Его прорыв в карьере произошел благодаря роли Джека Доусона в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997), который сделал его мировой звездой и принес международное признание.

Леонардо долгое время оставался недооценённым наградной академией, но наконец получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» (2015). Кроме успешной кинокарьеры, Ди Каприо активно занимается экологической деятельностью, основав фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который решает проблемы защиты окружающей среды и климатических изменений.