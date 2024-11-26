Врачи спасли жительницу Тулы с 1,5 кг монет в желудке

В Туле произошёл необычный и шокирующий случай, который привлёк внимание медиков и общественности. В одной из местных больниц врачи обнаружили в желудке женщины целых 1,5 килограмма монет различных номиналов.

Как сообщает ИА «Регнум», предполагается, что пациентка страдает от расстройства пищевого поведения, которое носит название синдром Пика. Это довольно редкое заболевание, при котором люди начинают поглощать несъедобные предметы, такие как камни, гвозди, пластик, ткань и даже монеты. Причины такого поведения могут быть разнообразными: от психических расстройств до неврологических заболеваний.

Операцию по извлечению монет провела опытный хирург, доктор Елена Лебедева, которая имеет 38 лет практики и специализируется на сложных операциях на органах брюшной полости. За свою карьеру она провела более восьми тысяч операций и является признанным экспертом в области хирургии. Лебедева отметила, что хотя данный случай и стал для неё одним из самых шокирующих, в её практике запоминающиеся ситуации происходят часто.

Врач вспомнила о случае из 90-х годов, когда в больницу поступил молодой человек, который упал на арматуру. Один из металлических прутьев прошёл через его тело по диагонали, нанеся крайне тяжёлую травму. Врачи смогли спасти жизнь парня, но ему пришлось удалить часть кишечника и селезенки. Эта операция стала одной из самых сложных в практике хирурга.

Лебедева также рассказала о другом случае, когда мужчина проглотил 600 граммов гвоздей. После длительной, шестичасовой операции врачи сумели извлечь все инородные предметы, но пациент был в критическом состоянии.

Врачи считают, что каждый случай с синдромом Пика требует внимательного подхода и комплексного лечения. Медики подчёркивают, что синдром может быть как психологическим, так и следствием неврологических заболеваний. Пациенты нуждаются в долгосрочной терапии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов и восстановить нормальное функционирование организма.