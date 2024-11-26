Жена и сын Михаила Круга признались в особой любви к творчеству Киркорова

Ирина и Александр Круг часто выступают дуэтом, и на шансон-концерте «Ээхх, Разгуляй!» они вновь порадовали публику любимыми хитами. Газета «Жизнь» сообщает, что после выступления мама и сын рассказали о своих музыкальных предпочтениях, отметив, что им больше всего нравится Филипп Киркоров.

Музыка поп-короля особенно пришлась по душе как сыну, так и жене Михаила Круга. Песни Киркорова регулярно звучат в машине артистов и дарят им «весёлое настроение». Александр особенно выделил фит Киркорова с Егором Кридом. «Весёлое — это Киркоров у нас. Едем в машине — у нас Киркоров. «Цвет настроения чёрный» играет», — поделился Александр Круг.

Ирина Круг пошутила, что Филипп Киркоров — невольный спутник всех их гастролей, хотя сам он даже не догадывается об этом. «Филипп просто не знает, что постоянно все гастроли он с нами присутствует», — смеётся Ирина.

Михаил Круг (настоящее имя Михаил Воробьёв) умер 1 июля 2002 года. Он был смертельно ранен в результате нападения на его дом в Твери. Преступники ворвались поздним вечером, и в ходе ограбления в Михаила несколько раз выстрелили. Он скончался в больнице через несколько часов после ранения.

Михаил Круг был одним из наиболее известных исполнителей в жанре шансона. Среди его самых популярных песен такие хиты, как «Владимирский централ», «Кольщик», «Дороги», «Мадам» и «Пацаны». Его песни отличались глубокими текстами о жизни, дружбе и тяжёлых испытаниях.

Его жена, Ирина Круг, продолжает музыкальную карьеру. Она известная певица в жанре шансона и часто выступает с сольными концертами, а также принимает участие в различных музыкальных проектах и фестивалях.

Сын Михаила Круга, Александр Воробьёв (псевдоним Александр Круг), также занимается музыкой. Он периодически выступает на концертах и участвует в мероприятиях, посвящённых памяти своего отца, продолжая его музыкальное наследие.