Песков адресовал в Минобороны вопрос о типе ракет, сбитых над Курской областью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал вопрос Министерству обороны о ракетах ATACMS, сбитых накануне над Курской областью. Он попросил уточнить насчёт американского вооружения в ведомстве, а также узнать, следует ли ожидать ответа от России.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственно хода СВО. Здесь я рекомендую обратиться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.