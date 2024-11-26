Песков адресовал в Минобороны вопрос о типе ракет, сбитых над Курской областью
Песков: Вопрос о типе сбитых ракет над Курском лучше задать Минобороны России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал вопрос Министерству обороны о ракетах ATACMS, сбитых накануне над Курской областью. Он попросил уточнить насчёт американского вооружения в ведомстве, а также узнать, следует ли ожидать ответа от России.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственно хода СВО. Здесь я рекомендую обратиться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы противовоздушной обороны России смогли отразить атаку ВСУ на Курскую область. ВС РФ уничтожили ракеты и беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Об этом сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.
Life.ru