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26 ноября, 09:55

Песков адресовал в Минобороны вопрос о типе ракет, сбитых над Курской областью

Песков: Вопрос о типе сбитых ракет над Курском лучше задать Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал вопрос Министерству обороны о ракетах ATACMS, сбитых накануне над Курской областью. Он попросил уточнить насчёт американского вооружения в ведомстве, а также узнать, следует ли ожидать ответа от России.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственно хода СВО. Здесь я рекомендую обратиться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что в ночь с 24 на 25 ноября силы противовоздушной обороны России смогли отразить атаку ВСУ на Курскую область. ВС РФ уничтожили ракеты и беспилотные летательные аппараты самолётного типа. Об этом сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.

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Life.ru

Наталья Афонина
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