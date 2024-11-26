В ГД внесли проект о механизме приостановки запрета террористической организации

В Государственную Думу был внесён законопроект, который предлагает ввести механизм временного приостановления запрета на деятельность террористических организаций. Документ доступен в электронной базе Думы и был представлен группой сенаторов и депутатов, возглавляемой первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным.

В законопроекте подчёркивается, что его изменения направлены на устранение правового пробела и закрепление в законодательстве возможности временного приостановления запрета на деятельность организаций, внесённых в список террористических. Это может произойти по решению суда на основании заявления Генерального прокурора России или его заместителя.

Авторы законопроекта указывают, что со временем может возникнуть ситуация, когда организация, включённая в список террористических, прекратит деятельность, связанную с пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма или совершением подобных преступлений. Однако действующее законодательство не предусматривает механизма для приостановления запрета на её деятельность.

Кстати, ранее сообщалось, что Государственная дума планирует исключить «Талибан»* из списка запрещённых организаций. Есть вероятность, что Россия начнёт сотрудничать с данным движением. Об этом Life.ru заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, напомнив, что с такой идеей выступал ещё Владимир Жириновский.